Hombre recibe paliza tras hacerse viral video donde abusaba sexualmente de una joven en Argentina

Un hombre, que casi fue linchado por una comunidad argentina, fue detenido por la Policía luego de que una cámara de seguridad registrara cómo abusaba sexual de una mujer.

La víctima se encontraba trabajando en un quiosco de misceláneas en la localidad de Lomas de Mirador, en la provincia de Buenos Aires, cuando llegó un cliente habitual a comprar cigarrillos y habanos.

La chica, que se ha sido identificada como Roxana, atendió al hombre y cuando le dio la espalda para tomar la mercancía de un estante, este aprovechó para apoyarle sus genitales sin su consentimiento. Inmediatamente la mujer se volteó, le dio una bofetada al agresor y lo sacó del lugar.

Debido a que el abuso sexual fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio, la víctima utilizó la grabación para fundamentar su denuncia. El video se volvió viral.

"No le hice nada"

Tras la difusión de la grabación, el hombre fue interceptado por un grupo de vecinos, que lo golpeó al verlo en las cercanías de la tienda, según Diario 26.

"No le hice nada. No me arrepiento. Solamente la apoyé y nada más", dijo.

Aunque aseveró que tenía que cobrar la pensión de su madre y que le estaban "rompiendo las pelotas", la turba se lanzó sobre él y le dio una paliza que le dejó la nariz rota.

Finalmente el hombre fue detenido por la Policía.