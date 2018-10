Gestación subrogada: Reportero español bromea con que llamaría a su hijo 'Alta Gama' por el precio

La gestación subrogada vuelve a estar en el foco de la controversia en las redes sociales. Esta vez el debate lo han suscitado los comentarios de un popular colaborador televisivo español, conocido como 'Torito', que hizo en un programa de ámbito nacional.

Al ser preguntado por el nombre de su futuro hijo, que iba a tener como fruto de un 'vientre de alquiler', contesta: "No hay nombre todavía, hay tres opciones, pero como no hay manera de ver el nombre exacto, voy a llamarle 'Alta Gama', porque me ha costado como un coche de alta gama".

La gestación subrogada es esto. Comprarte un hijo y decir que vas a llamarlo "Alta Gama" por lo caro que te ha costado. Repugnante es poco @toritoquiquepic.twitter.com/pj9VJ1Wy3i — CeяvantesFAQs FEM (@CervantesFAQs) 30 de septiembre de 2018

El video compartido en Twitter se ha hecho viral ahora, pero lo cierto es que Quique Jiménez, el nombre real del colaborador, hace ya dos años que tiene a su hijo con él y con su pareja. Sin embargo, su nombre ha resucitado en las redes sociales después de que el pasado viernes se le ocurriera publicar en la red social una encuesta que preguntaba: '¿estáis a favor o en contra de legalizar la gestación subrogada aquí?'

Como @toritoquique ha decidido quitar la encuesta que había abierto en su twitter, queremos dejaros los resultados. #VientresDeAlquilerpic.twitter.com/KwrTSXuGOK — Feminismo y punto. (@mujeresconh) 28 de septiembre de 2018

Le encuesta desapareció de Twitter, y 'Torito' lo achacó a que la red fue la que tomó la decisión de cancelarla debido a la cantidad "de insultos que generó". Por ello, volvió a publicarla, aunque también con un resultado negativo. La supresión y nueva aparición de la pregunta levantó suspicacias:

Aquí está la encuesta tan comentada que twitter decidió cancelar después de recibir multitud de mensajes y denuncias por la cantidad de insultos que generó? Estáis en contra o a favor de la gestación subrogada? Por favor... sin faltar al respeto — TORITO Quique (@toritoquique) 30 de septiembre de 2018

"Me sale mal la encuesta, pues la borro, bloqueo a todo aquel que esté en contra y vuelvo a repetir la encuesta ahora que hay menos gente en contra que puede votar. ¡Democracia pura!" Menudo idiota. pic.twitter.com/xgXaBpwSsH — Ratapunk (@PunkiSantxez) 30 de septiembre de 2018

Lo cierto es que la multitud de comentarios surgidos a raíz de la publicación de la encuesta son en su gran mayoría negativos. Denominan mayoritariamente a la práctica de gestación subrogada como de compra de bebés y ponen el foco en el uso del cuerpo de una mujer necesitada:

Siento mucho haber molestado al pobrecito @toritoquique que compró un bebé y dijo que le costo como un coche de lujo y que le podia poner de nombre "altagama".

QUE ES ILEGAL COMPRAR BEBÉS, A VER SI OS ENTERÁIS DE UNA VEZ.

Que el deseo de ser padre, es eso un deseo, no un derecho. — Julia (@JSancibri) 30 de septiembre de 2018

Un niño NO es mercancía.

Un niño NO es un objeto.

Un niño NO es el capricho o necesidad del adulto.

Un niño ES UN SER HUMANO DE PLENO DERECHO. La G.S. es la mayor expresión del capitalismo encarnada en la mercantilización de la infancia, alimenta la diferencia de clases. — Noa (@noavanburguen) 30 de septiembre de 2018

El menor no tiene culpa de como se gestó.

Comprar niños, explotando a mujeres pobres, para que gente adinerada como usted cumpla un capricho genetista, es deleznable.

En una adopción todos ganan. Es solidario.

Con lo suyo todo nace de su capricho, y el dolor de la madre. — Psilocybe Marx 🎗 (@Psilocybe_Marx) 29 de septiembre de 2018

Incluso, cuando 'Torito' ha querido replicar las críticas, parece que no ha estado muy acertado, como cuando ha publicado que el caso estaba en manos de la Fiscalía de Menores:

Fiscalia de menores?

🤣🤣🤣🤣🤣

Nadie ha insultado a tu hijo mendrugo, pero es que además, los delitos cometidos contra menores, no los lleva la fiscalía de menores, sino la fiscalía normal o un juzgado de instrucción, la fiscalia de menores es cuando un menor comete un delito. — Unicornia cabreada (@Cristin20105937) 29 de septiembre de 2018

Si con tu hijo no se mete nadie, él no ha elegido que lo compren. Nos metemos contigo por comprarlo y luego ir vacilando en la tele de lo que te ha costado — Dani 🇸🇾 (@daniher11_) 29 de septiembre de 2018