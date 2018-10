EE.UU.: Mujer defiende a dos hispanas de una agresora que las increpó por hablar español

Una mujer defendió a dos hispanas que fueron agredidas por otra señora por hablar español en una tienda.

"Yo nunca pensé que esto me fuera a pasar", escribió en Facebook Faby Velsa, una de las agredidas. Explicó que estaba junto a su amiga en una tienda —de la que no da la ubicación—, platicando en español, y "de repente llega una señora a insultarnos": si vivían en EE.UU., les dijo, "no teníamos que hablar español, tendríamos que hablar sólo inglés".

Por suerte, ante los gritos de la agresora, otra mujer salió en defensa de las jóvenes hispanas. En el video se puede apreciar parte de la discusión.

"No acoses así a la gente, vete de aquí", le dice la mujer que asumió el papel de defensora a la agresora, a la que poco se le entiende.

Velsa cuenta que la defensora "llamó a la policia" y al parecer "se llevaron arrestada a la señora que nos estaba agrediendo".



"Siempre vi los videos en las redes y me daba coraje y hoy, que fue mi caso, puedo decir que sentí una gran impotencia", dijo la chica.

Hasta el momento, el video de Velsa tiene más de 745.000 reproducciones y ha sido compartido más de 13.000 veces.