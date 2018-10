"Esa p**a irlandesa me golpeó": El primo de Nurmagomédov describe la trifulca después del combate

El primo del luchador ruso Jabib Nurmagomédov ha descrito la trifulca que protagonizó después de que su familiar retuviera el cinturón de campeón de los ligeros ante el irlandés Conor McGregor en UFC 229 el pasado 7 de octubre en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Abubakar Nurmagomédov, quien también realiza artes marciales mixtas, ha detallado a través de una historia de Instagram que recibió un golpe de McGregor antes de responderle en dos ocasiones.

En ese video, el luchador dagestaní muestra el moretón que le provocó el altercado que protagonizó con el equipo del derrotado después del combate.

"En resumen, me subí a la reja y esa p**a irlandesa me golpeó. Pero tampoco me contuve, yo le di dos: ¡Bam, bum!", asegura el pariente del campeón, quien detalla que el papaja —sombrero típico del Cáucaso— que tenía en su mano izquierda le impidió defenderse del ataque.

Tras vencer su pelea, Jalib Nurmagomédov saltó del octógono y se peleó con el equipo de su rival, Conor McGregor.