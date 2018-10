Una actualización de Google reaviva las esperanzas de un entusiasta de encontrar el MH370

La semana pasada Google Maps actualizó sus imágenes satelitales de la región de Camboya donde Ian Wilson, un experto británico en tecnología, cree haber localizado los restos del avión MH370 de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Según Wilson, los restos de la aeronave se encuentran en la jungla de Camboya a gran altitud.

El hallazgo del británico ha sido criticado por varios expertos, que aportan diversas razones para refutar la teoría de Wilson. Zhang Baoxin, un especialista chino en aviación, declaró que el derribo de un avión en la zona indicada por Wilson hubiera sido detectado por los militares camboyanos o tailandeses. Además, señala que tras cuatro años en la selva los restos del aparato "deberían estar parcialmente cubiertos" de vegetación, mientras que en las imágenes de Google Maps la forma del avión se distingue nítidamente.

Captura de pantalla / Google maps

Esta última observación refuerza el punto de vista de los críticos de Wilson, que consideran que el avión que el británico ha localizado no es más que una aeronave que sobrevolaba la zona justo en el momento en que el área fue fotografiada por un satélite.

No obstante, la última actualización de Google Maps parece desechar esta hipótesis. La explicación es que, cuando Wilson realizó su hallazgo, la fecha de 'copyright' de las imágenes de Google Earth correspondía al marzo de 2017, pero la semana pasada, al actualizarse, la aplicación cambió la fecha de las fotos al diciembre de 2015, informa The Daily Star.

Wilson cree que esto significaría que el avión de la jungla ha sido fotografiado por los satélites en más de una ocasión en la misma localización, lo que indicaría que se trata de los restos del vuelo MH370 y no de un aparato que sobrevolaba la zona.

Más críticas

Sin embargo, el experto en aviación Yijun Yu declaró a The Daily Star que Google podría usar imágenes antiguas y que los sellos de fecha no demuestran nada. "Si la imagen está almacenada en caché desde 2014, significa que o el satélite que usan no ha actualizado los conjuntos de datos en cuatro años o que hay un problema en el sistema", sugirió Yijun Yu.

A pesar de las críticas, Wilson y su hermano se están preparando para llevar a cabo una misión sobre el terreno con el objetivo de llegar al sitio del supuesto accidente, ya que sigue convencido de que ha encontrado el avión que desapareció misteriosamente en 2014.