Un hombre provoca una polémica en China por llevar a su hijo a la escuela en un Ferrari

En la ciudad china de Hangzhou, provincia de Zhejiang, los padres de los niños de una escuela impusieron un boicot social al progenitor de uno de los estudiantes por utilizar un lujoso coche deportivo para llevar a su hijo al centro educativo, informa South China Morning Post.

El hombre, un ejecutivo de una empresa identificado como Li, llevó a su hijo a la escuela en un Ferrari, provocando malestar en los demás padres, quienes se quejaron en un grupo de 'chat' creado para discutir el día a día de los menores.

Uno de los maestros advirtió a Li que llevar a su hijo a la escuela en un coche de lujo podía estropear el espíritu de compañerismo y la unidad entre los estudiantes. El maestro fue apoyado por los demás padres, que aconsejaron al ejecutivo que se comprara un coche barato para llevar a su hijo a la escuela.

"La brecha social es una realidad"

"No es correcto. No debe presumir, no importa lo rico que sea", escribió uno de ellos en el 'chat'. "Si es solo para dejar al niño en la escuela, ¿no puede usar un coche normal?", dijo otro. "De todos modos, dinero no le falta", agregó.

Li se negó a hacerlo, argumentando que había trabajado duro para dar a su hijo lo mejor. "Si [ver a otros] conducir un coche deportivo hiere sus sentimientos, sus hijos son demasiado sensibles", respondió el ejecutivo. "Además, ¿por qué debería comprar otro auto solo para satisfacer sus necesidades?", añadió, antes de que los demás padres decidieran eliminarlo del grupo.

El incidente trascendió y ha provocado un gran debate en las redes sociales chinas, donde algunas personas no están de acuerdo con que se haya expulsado al ejecutivo del 'chat' solo por tener opiniones diferentes, mientras que otros sostienen que el maestro y los demás padres podrían haber utilizado ese caso como una oportunidad para que los niños aprendan sobre valores.

"El maestro y los padres que se ofendieron no han enseñado a los niños los valores correctos sobre la vida y el dinero", comentó un internauta. "¿Pueden hacer que los artículos de lujo desaparezcan del mundo?", añadió. "La brecha social es una cosa real. Es mejor educar a los niños para enfrentar [esa realidad] en lugar de castigar a otros por conducir coches deportivos", escribió otro.