Mayweather revela sus condiciones para una pelea con Nurmagomedov

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather está dispuesto a enfrentarse a Khabib Nurmagomedov en un ring de boxeo, informa TMZ Sports. "Soy dueño de mí mismo", dijo Mayweather en una entrevista desde Beverly Hills. "No puedo decir qué está pasando en el campo de Khabib. Pero en mi campo podemos hacer realidad la pelea". Floyd añadió que no va a combatir con el luchador ruso en un octágono. "Él me retó a mí. Entonces, debe venir a mi mundo".

Además, Mayweather declaró que el combate debe llevarse a cabo en Las Vegas y que Khabib, a su vez, deberá probar que podrá comportarse como un profesional dentro y fuera del ring. Mr. Dinero, como llaman al boxeador de EE. UU., está convencido de que podrá ganar cientos de millones de dólares como honorarios.

Mayweather y Nurmagomedov son representantes de deportes de combate muy diferentes. El estadounidense lucha en el ring de boxeo, mientras que el ruso compite en UFC, donde se practican artes marciales mixtas. Ambos se mantienen invictos a lo largo de sus respectivas carreras: Floyd, por 50-0, y Khabib, por 27-0. Los une un oponente común, Conor McGregor, al que ambos han ganado.