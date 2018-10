Un hombre se enfrenta a prisión por llamar a la Policía más de 45.000 veces

Seref Can, residente en la ciudad turca de Estambul llamó a la línea de emergencia de la Policía local 45.210 veces en un año, por lo que enfrenta cargos por "impedir que un funcionario público cumpla con su deber", informó este lunes el medio local Sabah.

El turco, de 55 años de edad, realizó las citadas llamadas entre 15 de mayo de 2017 y el 15 de mayo de 2018, fruto de la depresión.

"Me divorcié de mi esposa hace dos años. He estado bebiendo constantemente. Estaba deprimido y no tenía con quién hablar, así que llamé a la línea de emergencia de la Policía", señaló Can a los agentes.

En caso de ser declarado culpable, podrá ser condenado a hasta cinco años de prisión.

