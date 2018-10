"¡Intégrate o vete a la mierda!": Indignación en Australia por video racista contra un político sij

Un conductor de camión que se grabó a sí mismo golpeando, lanzando insultos racistas y atropellando a una figura de cartón de un político de origen indio ha causado indignación en Australia tras volverse viral en las redes sociales.

Las imágenes —que según ABC News fueron subidas originalmente a una página de Facebook de un grupo de camioneros— muestran al hombre, que no ha sido identificado, vejando un recorte con la imagen de Sunny Singh, que actualmente se postula como candidato para el consejo municipal de la ciudad de Puerto Augusta, en el estado de Australia Meridional.

En la grabación se puede ver al camionero dirigir diversos insultos a la figura, hecha a partir de un cartel electoral de Singh en el que aparece con el característico turbante sij, y posteriormente la agarra y golpea contra el tablero de instrumentos de su camión gritando: "¿Qué te dije? ¡Intégrate o vete a la mierda!". Al final del video, el hombre atropella al muñeco maldiciéndolo con insultos racistas.

La grabación fue condenada por el alcalde de Puerto Augusta, Sam Johnson, quien la calificó de "indignante" y "aterradora", al tiempo que valoró la positivas aportaciones que hace la comunidad india a la ciudad.

Por su parte, Singh, dueño de una compañía de taxis y fundador de la iglesia sij de la localidad, afirmó que nunca antes había sido blanco de ataques racistas. "Estaba un poco molesto y sorprendido, porque nunca había visto a este hombre antes, nunca he estado con él, no sé por qué lo hizo", declaró, añadiendo que no consiguió ver el video hasta el final.

La Policía del estado de Australia Meridional se encuentra en estos momentos investigando la grabación.