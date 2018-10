VIDEO: Un mexicano denuncia que no le querían pagar un premio en un comercio de California

Gerardo Gutiérrez, un hombre de origen mexicano, ha filmado la discusión que habría tenido en una tienda en Concord (California, Estados Unidos) cuando pretendía cobrar un premio de la lotería Mega Millions y una empleada le ponía excusas para no darle el dinero.

En las imágenes se aprecia que cuando el cliente solicitaba "por favor" que viera sus boletos, esa trabajadora responde "no, no, después", "ahora, no" o "estoy ocupada", a pesar de que el negocio estaba vacío y solo otros dos hombres se acercaron a la caja durante la grabación.

"Ahora tiene tiempo. No hay nadie", insiste Gutiérrez y, ante las negativas, pregunta: "¿Por qué no quiere chequear mis billetes? Ese es su trabajo".

Al subir el video a su cuenta, Gerardo Gutiérrez señaló que se sintió "ofendido" por la situación que había vivido. "Me acaban de discriminar o no se qué paso", añadió, para pedir a otros usuarios que compartieran este documento gráfico para que no le suceda lo mismo a nadie más.

El damnificado relata que esa mujer finalmente le dio 42 dólares, que solicitó reinvertir en otro juego.