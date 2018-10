VIDEO: Difunden supuesta grabación de actriz mexicana acusada de robar ropa en una tienda de EE.UU.

El canal de YouTube Farándula TV publicó hace unos días un supuesto video de Danielle Stefani Arellano, actriz mexicana de telenovela también conocida bajo el nombre de Daniela Castro, en el momento en que roba ropa en una tienda de marcas de lujo rebajadas en San Antonio, Texas (EE.UU.), motivo por el que las autoridades la arrestaron el pasado 28 de septiembre.

En la grabación, obtenida por cámaras de seguridad de la tienda en la que se produjo el hurto, se ve a una mujer de espaldas —supuestamente Castro— mirando ropa cuando, de repente, toma un objeto ajeno y lo introduce en su bolso con rapidez, todo ello mientras su acompañante trata de cubrirla para no ser vista por los dependientes. En las imágenes no se aprecia el rostro de la persona que comete el delito, por lo que todavía no está claro si se trata de la actriz mexicana.

El pasado mes Castro fue detenida por la Policía, que acusó a la actriz de salir de un comercio con varios artículos escondidos en su bolso por valor de entre 100 y 750 dólares. Posteriormente, se difundió una grabación de audio en la que esta decía que todo fue "una confusión" y que su abogado ya está trabajando en el caso.

