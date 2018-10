FOTO: Esta es la instantánea de Melania Trump que se viralizó por un curioso detalle

Una fotografía publicada el pasado miércoles en Twitter por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se hizo viral en las redes sociales debido a la pose de una estudiante que aparece en la misma, informan medios locales.

En la instantánea se aprecia cómo la niña, con los brazos cruzados, mira de forma desafiante a la cámara, mientras el resto de compañeros conversan con la primera dama estadounidense. Varios internautras, entre ellos Charles Blow, columnista de The New York Times, llamaron la atención sobre el detalle y señalaron que la menor parecía aburrida y no muy impresionada ante la presencia de la mujer del mandatario de EE.UU., Donald Trump.

El martes de la semana pasada Melania invitó a 30 estudiantes de la Academia de Pioneros Digitales para que, junto con Betsy DeVos, actual secretaria de Educación de EE.UU., vieran la película Wonder en el teatro familiar de la Casa Blanca, en el marco de la campaña Be Best durante el mes de prevención de acoso escolar.

