El equipaje menos pesado: Graban en España una maleta que se mueve sola y sigue a su dueño (VIDEO)

Si en las estaciones y aeropuertos se recomienda no perder de vista nuestro equipaje, también puede ocurrir lo contrario: que sea el equipaje el que no nos quite ojo. Esto es, precisamente, lo que se ve en este video publicado el sábado por un usuario de Twitter en el que una maleta 'inteligente' se mueve sola siguiendo a su dueño. La grabación, que se ha vuelto viral en las redes sociales, fue obtenida en una estación de Renfe, la operadora ferroviaria española.

"Mira la maleta, tío […] Hay que ver", dice la persona que grabó el video, que ya acumula más de 91.000 reproducciones y 1.151 'me gusta'. En la grabación se observa cómo un hombre, después de validar su billete en taquilla, empieza a andar en dirección al andén mientras su equipaje se mueve de manera autónoma detrás de él.

Según el Huffington Post, se trata de Cowa Robotics, un dispositivo de fabricación china con autonomía de más de 20 kilómetros que cuenta con sensores de visión que le permiten localizar a su dueño y esquivar así los posibles obstáculos que pueda haber en el camino.

LO QUIERO. Y LO QUIERO YA pic.twitter.com/a3jjPQGP5K — Daoiz Velarde (@velardedaoiz) 27 октября 2018 г.

