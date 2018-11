Un guardia de seguridad huye despavorido al ver una escalofriante silueta en un avión vacío (VIDEO)

El episodio se produjo en noviembre de 2016 en un avión estacionado en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México. Lo protagonizó un guardia de seguridad de nombre Francisco Hernández al terminar su turno. El video que recoge el momento ha sido difundido por Daily Mail.

Alrededor de las 3 de la madrugada, Hernández inspeccionando un avión al final de su turno cumpliendo con sus obligaciones, cuando oyó un extraño ruido parecido al de un portazo.

Entonces iluminó el pasillo de la aeronave con su linterna y distinguió una misteriosa figura asomándose desde el final de aquel. Al ver que la figura se movía, Hernández huyó despavorido.

"Al principio no estaba seguro de lo que estaba viendo. Me susurré a mí mismo '¿Qué es esto?' e incluso di unos pasos hacia adelante porque pensé que podría ser un juego de luces", relató Hernández a Daily Mail.

"Pero cuando desapareció y volvió a aparecer, me di cuenta de que no me lo estaba inventando" dijo. "Lo que vi aquella noche me asustó mucho y salí corriendo porque temía por mi vida", aseguró.