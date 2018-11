Camuflaje 'nivel Dios' con acertijo viral: ¿Puede usted encontrar el ciervo escondido en esta foto?

El escocés Mick Murphy estaba disfrutando de la naturaleza con su hija Eva cuando la niña, de 11 años, vio un ciervo en una ladera, apenas distinguible en el paisaje otoñal gracias a su camuflada pelambre.

"No percibí el ciervo, lo vio mi pequeña hija. Solo lo noté cuando se movió", relató Murphy a Daily Mail.

Entonces el hombre tomó una impresionante instantánea y la publicó en las redes sociales con el título de "Encuentra el ciervo".

La imagen no tardó en volverse viral, pero también frustrante para usuarios de todo el mundo. "Eso fue difícil de encontrar... toda la familia tratando de ser el primero en verlo", comentó una persona.

"¡Bah, hombre, eso es frustrante! ¡Mis ojos no lo verán! Ni siquiera con lupa", aseguró otro internauta, mientras que un tercero confesó: "Como cazador me moriría de hambre, no puedo verlo en ninguna parte".

Murphy se mostró sorprendido "por la cantidad de personas que le dieron 'me gusta'" a su foto. "No publico mucho en las redes sociales, me sorprendió", afirmó.