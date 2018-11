Modelo chilena acaba con collar cervical tras ser catapultada en el rodaje de un comercial (VIDEO)

La modelo chilena Maura Bellagamba ha descrito en su cuenta de Instagram los aterradores momentos que tuvo que vivir durante el rodaje de un comercial para Nissan en 2017. La joven reconoció que antes no había tenido "el valor de hacerlo público" y se pronunció ahora sobre el asunto solo después de que un video sobre el suceso hubiera sido publicado por la cuenta de Grillofilms en la red social.

En las estremecedoras imágenes se ve cómo la modelo, atada a una banda elástica tendida entre dos árboles, sale catapultada con gran fuerza y vuela por los aires de manera descontrolada, rebotando violentamente hacia atrás y adelante en varias ocasiones. Bellagamba describió la escena como una experiencia donde vivió "un gran susto" y "una gran lección personal".

"Me empeñé mucho en hacer bien la escena, lo que me cegó de lo mal preparado del ejercicio", escribió. "La mitad de la producción quería que lo repitiera; (…) pueden creer que yo misma fui el muñeco de prueba, se suponía que haríamos una pequeña prueba, pero me lanzaron al tiro sin mi consentimiento", afirmó.

Bellagama denunció asimismo lo mal que fue atendida por los encargados del rodaje después del incidente: "finalmente solo llamaron a mi pareja para que me fuera a buscar; (…) ni siquiera estaban preparados con primeros auxilios, tuvimos que hacernos cargo y costear la urgencia en la clínica".

La mujer explicó que, "gracias a Dios", solo tuvo que llevar un collar cervical durante unos días. Sin embargo, el suceso podría haber "terminado muy mal", según el médico que la examinó, de no ser por la elasticidad que le proporcionó haber sido gimnasta durante su infancia.

En declaraciones al diario BioBioChile, la modelo recalcó que en el momento del rodaje tenía veinte años y no fue consciente de lo sucedido. "Asumo mi culpa en no decirles 'no, esto tiene que hacerlo otra persona'. Porque cuando me estaban tirando del elástico, me estaban diciendo que era una prueba, que hiciera el 'acting', que no me iban a soltar. Y al final lo hicieron igual", añadió.

La respuesta de la productora

Por su parte, Acción Film –la productora encargada de la grabación del comercial– aseguró en su versión de los hechos que Bellagamba fue trasladada a urgencias "inmediatamente después del incidente". Además, afirmó que se trataba de una prueba de materiales de efectos especiales y que "en ningún caso el objetivo era lanzar a la profesional", recoge el periódico.

"Posteriormente, se costearon todos los gastos médicos y procedimientos preventivos efectuados en el lugar", agregó la empresa. Señaló que fueron seguidos "todos los protocolos correspondientes", incluyendo "la participación de profesionales de FX, la realización de un chequeo preventivo inmediato, la contratación previa de un seguro contra accidentes, el uso de equipamiento de seguridad especializado como arnés, casco, entre otras".