El cofundador de PayPal por fin revela si es o no un vampiro

Tras años de rumores, el multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal, negó haber participado en terapias de prolongación de la vida con transfusiones de sangre de donantes jóvenes, y aseguró que "no es un vampiro".

"Quiero decirles públicamente que no soy un vampiro. Para que conste, no soy un vampiro", afirmó este jueves el magnate de Silicon Valley en la conferencia Dealbook de The New York Times.

Cuando se le preguntó más sobre el tema, negó que alguna vez se hubiese inyectado la "sangre de un joven", una práctica que, según creen algunos, puede tener un efecto regenerador en las personas mayores.

"Tenemos que luchar"

Aun así, el multimillonario, quien ha invertido en varias empresas de investigación médica creadas para buscar formas de extender la vida, expresó que "es mucho lo que se puede hacer" al respecto y que su principal preocupación es que la ciencia "simplemente no se esfuerza lo suficiente".

En este sentido, Thiel considera que es necesario encontrar un equilibrio entre ser demasiado pesimista y demasiado optimista: "Lo que debemos hacer es resistirnos a la aceptación, resistirnos a la negación, solo tenemos que luchar".

En 2016, varios medios informaron que Thiel tenía vínculos con la 'startup' Ambrosia, que ofrece transfusiones de sangre de adolescentes a pacientes mayores. En particular, el ya cerrado sitio web Gawker afirmó que el multimillonario gastaba "40.000 dólares por trimestre para recibir una infusión de sangre de un joven de 18 años".