Este domingo, un fan interrumpió la actuación del británico Morrisey, exlíder de la banda The Smiths, en la ciudad de San Diego (California, EE.UU.). El hombre subió al escenario durante la interpretación de la canción 'Every Day Is Like Sunday', empujó fuertemente al cantante y lo apartó del micrófono. El hombre fue detenido por agentes de seguridad mientras el músico era sacado del escenario.