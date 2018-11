Disney prohíbe la entrada a un hombre que mostró una pancarta a favor de Trump en una montaña rusa

La compañía Walt Disney ha prohibido el acceso a todas sus instalaciones a Dion Sini, un estadounidense de 49 años que se subió a una montaña rusa del parque temático del estado de Orlando (EE.UU.) con una pancarta en la que podía leerse "Trump 2020", informa The Washington Post. No era la primera vez que el hombre mostraba pancartas a favor del presidente norteamericano en instalaciones de Disney.

Según un comunicado de Disney citado por el medio, la decisión no está relacionada con discrepancias políticas, sino por violación de la norma que prohíbe "actos no autorizados, demostraciones o discursos, así como el uso de cualquier bandera, cartel o letrero con propósitos comerciales o para incitar a la multitud". Sin embargo, el propio Sini tiene intención de apelar por vía judicial su "destierro", pues, según argumenta, "no había multitud" en los lugares de los hechos, por lo que, de facto, no "violó las reglas".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!