Futbolista argentino le responde a un aficionado: "No entreno menos por pensar un poco"

El futbolista argentino Juan Cruz Komar, que actualmente se desempeña en Talleres de Córdoba pero también jugó en Boca Juniors, entre otros equipos, tuvo un cruce en Instagram con un aficionado. El jugador fue a ver el recital de Roger Waters (ex Pink Floyd) a la ciudad de La Plata y compartió sus impresiones en la red social.

En la publicación, además de destacar el show musical, remarcó que el músico "se pone el pañuelo verde acompañando la lucha de las mujeres", "pone de telonera a un banda mapuche y levanta su bandera", "apoya la resistencia palestina y compone un tema a partir del poema de un artista palestino", "le pega duro a [Donald] Trump y a todos los neofascistas nacientes" y "defiende la lucha de todos los pueblos contra la opresión occidental". Komar remató: "La experiencia musical más grande. Gracias Roger. Por tu música, y por tu compromiso".

Sin embargo, el texto no sentó bien a uno de los aficionados de su actual club, que le comentó: "Que mal que estas Komar, dedícate a jugar por lo menos mientras estés en Talleres, como socio e hincha te lo digo". Y le aclaró que el sueldo se lo pagan ellos. El futbolista no dudó en contestarle, con un dejo de ironía: "Quédate tranquilo que no entreno menos por pensar un poco".

Que crack que sos, Juan Cruz Komar. pic.twitter.com/rZXgFEjEOx — Alan Valdez (@AlanValdez87) 10 de noviembre de 2018

Cabe destacar, además, que no es la primera vez que Komar hace explícitas sus posiciones políticas. Tiempo atrás, en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, se había expresado extensamente al respecto.

acabo de descubrir el instagram de komar y entre las fotos con Estela de Carlotto y en el recital de Roger Waters creo que me enamoré — starosta🥀 (@MaxiAldecoa) 12 de noviembre de 2018

Allí señalaba que le gustaba mucho leer. "Comparado al plantel de Boca, el de Talleres es bastante instruido", sostenía el futbolista, comentando que "hay varios fieles a la lectura, más allá de lo que leen", aunque también "hay muchos que están muy en otro lado". "A un compañero le regalé 'El fútbol a sol y sombra', de [Eduardo] Galeano, para intentar que empiece, y me leyó una página. Fallé", recordaba.

Alguien le puede ir avisando al jugador de Talleres Juan Cruz Komar que estoy yendo a su casa a tomar unos mates? pic.twitter.com/cnbp3QASIa — gaby delelisi (@gabydelelisi) 13 de noviembre de 2018

Una de sus declaraciones más polémicas en ese momento fue cuando aseveró que en el plantel de Boca Juniors había "muchos gorilas". Ese término es utilizado en Argentina para referirse a personas conservadoras y con ideología de derecha.

También dijo que Mauro Navas, ayudante del director técnico de aquel momento, Rodolfo Arruabarrena, lo defendía "porque es medio de izquierda", pero todos los comentarios del resto del plantel "eran burlándose sin ningún argumento".

