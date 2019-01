"Solo soy Theresa, necesito tu simpatía": Actor que encarnó a Gollum vuelve a trolear a May (VIDEO)

El actor que representó el papel de Gollum en la famosa trilogía del 'Señor de los anillos', Andy Serkis, regresó con la imagen de su célebre personaje para burlarse de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, por la confusión que causó su propuesta de acuerdo sobre el Brexit.

En un video de cinco minutos que publicó en su cuenta de Facebook, Serkis aparece con la típica chaqueta azul de May, además de una peluca gris y uñas pintadas, e interpreta el famoso tema musical 'Rapsodia Bohemia', de Queen, pero a la manera de Gollum y con líneas sarcásticas y afiladas.

"¿Fue ese el trato correcto? ¿O fue solo una fantasía?", empieza el actor, en clara referencia al proyecto de acuerdo de May, que fue rechazado el martes. Las letras satíricas de Serkis también mencionan a otros partidarios del Brexit: el conservador Jacob Rees-Mogg, exministro de Exteriores británico; Boris Johnson, y el secretario de Medio Ambiente, Michael Gove.

Luego, Serkis parece burlarse de May por no tener idea de cómo resolver el problema del Brexit. "Sólo soy Theresa, necesito tu simpatía. Por qué estoy en la oscuridad, todavía no lo sé. No tengo idea de quién es amigo o enemigo", canta el actor.

Para concluir, el nuevo 'Gollum' hace una evaluación condenatoria del carácter de May en el contexto del Brexit, que eclipsa su rol como primera ministra del país. "Nada importa realmente, cualquiera puede verlo. Nadie realmente importa. Nadie realmente importa para mí", afirma.

No es la primera vez que Serkis se burla de la primera ministra británica. En diciembre del año pasado, el actor público un video similar en el que comparó a May con Gollum.