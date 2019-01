Vende la consola Xbox de su esposo por 3 dólares cuando se entera que la engañaba

Una ciudadana de la localidad Newbiggin-by-the-Sea (región del Nordeste de Inglaterra, Reino Unido) encontró un modo inusual de vengarse de su esposo cuando descubrió que le era infiel.

Georgia Jackson, de 24 años, puso en venta a través del grupo en Facebook Northumberland's Everything Must Go —que permite revender cosas de segunda mano— "el orgullo y alegría" de su marido: su consolada Xbox One con auriculares nuevos y cuatro juegos por un precio de solo 3 libras esterlinas (3,86 dólares estadounidenses).

"Lo regalaría pero tengo que comprarme un nuevo cuchillo porque el mío actualmente sobresale de sus neumáticos", escribió en su mensaje. La captura de pantalla de la publicación, reproducida por otra internauta, fue compartida más de 26.000 reproducciones.

Jackson afirmó que Josh Maddock, de 25, con el que la mujer tenía una relación desde hace cuatro años, la engañó en el 2016 y el año pasado cuando la pareja esperaba a un bebé. "Eso fue una traición masiva", precisó en una entrevista al periódico The Sun.

"Quería humillarlo. Después de que lo publicara me sentí mucho mejor", señaló.

