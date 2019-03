La Policía sueca difunde el video de un cazador que disparó a un anciano tras confundirlo con un corzo

La Policía de Suecia ha divulgado el video que sirve de evidencia en el caso abierto el pasado noviembre contra un cazador noruego que disparó contra un hombre de 75 años, supuestamente tras confundirle con un corzo, informa la emisora nacional STV.

La bala impactó en la cadera de la víctima, Olle Rosdahl, que en ese momento hacía 'footing' cerca de su casa en las afueras de la localidad sueca de Klippan, en la provincia de Escania. El sospechoso, que está siendo procesado por intento de asesinato, ha negado el crimen y asegura que creyó que disparaba a un corzo.

"La evidencia consiste, en gran parte, en la grabación que muestra a qué se está disparando", declaró el fiscal relacionado con la investigación, Ola Lavie, agregando que, según su punto de vista, la silueta que se observa en el vídeo claramente pertenece a un ser humano, por lo que el delito fue cometido de forma intencionada. "Para mí es obvio que disparó a una persona", recalcó.

Sin embargo, de momento, la Policía no ha encontrado ningún motivo posible detrás del supuesto delito, admitió Lavie. Según el fiscal, Rosdahl no tiene enemigos declarados y "no tiene idea" de por qué alguien querría dispararle.

Además de por un intento de asesinato, el cazador también está procesado por utilizar municiones prohibidas en la práctica de la caza, entre ellas aparato de visión nocturna.