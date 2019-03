Consume 6 bebidas energéticas al día y muestra el resultado para advertir de las consecuencias (FOTO)

Dan Royals, un australiano residente en Corea del Sur ha publicado recientemente en el grupo de Facebook 'Get It Off Your Chest' fotos del estado de su boca para advertir de las consecuencias del consumo de bebidas energéticas, reportan los medios.

A pesar de presume de cepillarse siempre los dientes, el hábito de beber entre 5 y 6 botellas de bebidas hipertónicas cada día le ha provocado la destrucción parcial de la mucosa bucal. Según su médico, la causa son las sustancias químicas que contienen estos refrescos.

"Echen un vistazo a la segunda imagen… Esto es lo que le hace esta m***** a su lengua, imaginen, ¿cómo es en su interior?", afirmó. "Así que tengan cuidado, chicos", avisó.

Los expertos advierten de manera regular sobre las negativas consecuencias del consumo de este tipo de productos. Según un estudio reciente, debido a su alto contenido en azúcar, las bebidas hipertónicas conducen a destrucción del barrillo dentinario.

Además, el consumo combinado de cafeína, ingrediente casi obligatorio de este tipo de bebidas, con otros componentes habituales, como guaraná, taurina, glucurunolactona y vitaminas B, no ha sido estudiado debidamente hasta ahora a pesar de su posible peligrosidad.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD