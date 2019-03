FOTO: Encuentran al 'gemelo' de Tyrion Lannister de Juego de Tronos trabajando de camarero en Pakistán

En Pakistán, un camarero se ha hecho famoso gracias a su parecido con uno de los personajes principales de 'Juego de Tronos', y ahora los aficionados de la popular serie televisiva no desaprovechan la oportunidad de hacerse una foto con él.

Rozi Khan, de 25 años, trabaja en un restaurante de la ciudad de Rawalpindi, provincia de Punyab, y nunca había escuchado hablar de la serie hasta que su gran parecido con Tyrion Lannister– personaje ficticio interpretado por el actor estadounidense Peter Dinklage– comenzó a llamar la atención de los aficionados del serial.

"Me han tomado muchas fotos, por eso me he hecho famoso en todas partes, en todo Rawalpindi", dijo Khan en declaraciones a la AFP.

El pakistaní Rozi Khan (izquierda) y el actor estadounidense Peter Dinklage. / Aamir Qureshi, Chris Delmas / AFP

El pakistaní dice tener la misma estatura que Dinklage, 1,35 metros, y que quiere conocer en persona al actor, a quien dice querer mucho.

"Cuando se toma un día libre o se enferma, la gente lo busca y pregunta dónde está. Se enojan. La gente lo ama. Siempre hay una multitud aquí [en el restaurante], y el negocio ha crecido gracias a él", comentó por su parte el propietario del local.

Tyrion Lannister - Game of Thrones pic.twitter.com/QwqeXvgWex — personagens mais legais que os protagonistas (@personaslegais) 27 марта 2019 г.

