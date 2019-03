Una mujer golpea a un niño en los testículos y desata la furia de su madre

Una mujer que protagonizaba una pelea con otra en la colonia la Cañada, en Veracruz (este de México), ha causado polémica, luego que en un arrebato golpeara en los testículos al hijo de su contrincante.

En redes sociales, un video captado por un testigo se ha viralizado y ha causado críticas no solo a la agresora, sino también al hombre que hace la grabación por no intervenir en la trifulca y a quien solo se le escucha decir "no,no, con el niño no se meta".

Dos mujeres protagonizan una pelea cuando de pronto, una de ellas toma venganza contra un menor de tres años.



En redes sociales el video se ha viralizado y buscan a la agresora, presuntamente fue captado en Veracruz. pic.twitter.com/Li5oRyPLcF — Radiar Noticias MX (@RadiarNoticias) 27 de marzo de 2019

En las imágenes se observa discutir a las mujeres cuando una de ellas, repentinamente, golpea al menor entre las piernas.

En ese momento, el niño cae, comienza a llorar mientras se soba en la parte donde fue golpeado y su madre se abalanza sobre la agresora.

En Facebook, usuarios criticaron al hombre que hizo el video al tildarlo de morboso y señalarlo por "no hacer nada", así mismo lamentaron la reacción de la agresora.

Mientras que en Twitter algunas personas también llamaron la atención sobre el "morbo" y la imprudencia.

Y no entiendo como el morbo por grabar pudo más q el instinto de ir ayudar al niño. Pudo haberle roto la piernita 😡😡😡😡😡😡😡😡😡 — Aly (@alirala85) 27 de marzo de 2019

El otro grabando!! Hay que tener cojones para permitir que un niño presencie eso y encima seguir haciéndolo después de ver cómo le patean,

Al primero que diera en toda la cabeza es al mequetrefe que graba 😶🤨 — dianadianely (@dianadianely) 28 de marzo de 2019

Otros más criticaron que a algunos usuarios el video les hiciera gracia.