Estas son las diez cuentas más populares de Instagram

La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez es la celebridad más popular de Instagram a nivel mundial, según un ranking elaborado por el sitio de monitoreo de medios sociales Hype Auditor, especializado en analizar la audiencia real de las cuentas y el compromiso auténtico de sus seguidores.

Aunque Gomez tiene menos seguidores que varios de sus rivales —151,8 millones de fans— se sitúa en la cima debido a su promedio de 3,6 millones de 'me gusta' por publicación.

En el segundo puesto de la lista se encuentra la diseñadora y modelo Kylie Jenner, con un promedio de 3,6 millones de 'me gusta' por publicación que recibe de sus 137 millones de fans.

La hermanastra de Kim y Khloé Kardashian va seguida del astro portugués Cristiano Ronaldo, que cuenta con 170,5 millones de seguidores, aunque genera menos 'likes' que las dos líderes: 2,8 millones.

Al actual jugador de la Juventus F.C. lo sigue su archirrival Lionel Messi con 126,1 millones de seguidores. El jugador del Barcelona recibe un promedio de 2,4 millones de 'me gusta' por publicación.

Beyoncé cierra el 'top 5' de las celebridades de Instagram con 128,1 millones de fans y 2,3 millones de 'me gusta' por publicación.

Entre las diez cuentas más populares también figuran la de Kim Kardashian (141,2 millones de fans y alrededor de 1,6 millones de 'me gusta' por publicación); el propio Instagram (303,2 millones de seguidores y 700.000 'me gusta'); Ariana Grande (156,9 millones de fans y 1,1 millones de 'me gusta'); Justin Bieber (113,9 millones de admiradores y 1,5 millones de 'me gusta') y la estrella de Hollywood Dwayne Johnson 'La roca' (145,7 millones de fans y un promedio de 1,2 millones de 'me gusta' por 'post').