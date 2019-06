El jefe de CNN hace una broma sexual sobre la presentadora de un programa matutino de la cadena

El presidente de la CNN, Jeff Zucker, hizo una broma de carácter sexual sobre una de las presentadoras de su cadena durante un evento público este jueves, informa el reportero de Hollywood Reporter, Jeremy Barr.

"Iba a decir que me encanta despertarme contigo cada mañana, pero quiero decir que me encanta despertarme junto a ti cada mañana", afirmó el jefe del canal estadounidense en la ceremonia de entrega de los premios Mirror Awards al hablar de Alisyn Camerota, presentadora del programa matutino 'New Day' .

El comentario parece que no ofendió a Camerota, que contó al portal Mediaite que "se trata de la broma más antigua" que suele hacerse a los presentadores de matinales.

"Lo escucho un par de veces a la semana de gente en el supermercado", aseguró la periodista, que descartó que las palabras de Zucker puedan considerarse acoso.