"Uno no se casa con actrices": Reportan que el duque de Edimburgo quiso evitar la boda de su nieto con Meghan Markle

El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, habría indicado a su nieto, el príncipe Enrique, que no se esposara con Meghan Markle porque "uno aparece públicamente con actrices, pero no se casa con ellas", reportó el diario británico The Times el pasado 16 de junio.

Así, el duque de Edimburgo se habría dirigido de este modo al duque de Sussex cuando conoció que su romance con esa artista estadounidense se convirtió en una relación más seria. En cualquier caso, parece que estas palabras no afectaron a su buena relación.

De hecho, el consorte de la monarca británica visitó por sorpresa a los novios durante su boda en mayo de 2018 —a pesar de que se estaba recuperando de una operación en la cadera— y fue uno de los primeros miembros de la familia que conoció a Archie, su primer hijo.

Por su parte, la pareja dedicó un afectuoso saludo al príncipe Felipe con motivo de su 98.º cumpleaños la semana pasada.

