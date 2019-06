"Nos iremos juntos": El rockero Alice Cooper confiesa tener un pacto de muerte con su esposa

El rockero estadounidense Alice Cooper y su esposa Sheryl Goddard llevan casados 43 años a pesar de la vida de excesos propia de una estrella de la música. Según el propio cantante, el éxito de su largo matrimonio es producto de un pacto de muerte.

"No podría vivir sin ella. Siempre dijimos que nunca habrá un momento en que uno de nosotros llore al otro. Cuando suceda, nos iremos juntos", reveló el músico en una entrevista exclusiva para The Mirror.

Cooper, de 71 años, dice sentirse casado con "la chica más grande del mundo". "Nunca nos hemos engañado el uno al otro", confiesa.

El creador del llamado 'shock rock' o rock teatral cree que aún falta mucho hasta que llegue el momento en que la muerte lo separe de su amada. Considera que es posible que sea tan longevo como su madre, de 96 años, cuyo estilo de vida, según él, es sorprendentemente saludable.

"Ella [su madre] es indestructible. Debe estar en los genes. Tengo 71 años y peso lo mismo que cuando tenía 30. Tengo un cuerpo que no se agota. No fumo. No he bebido en 37 años", afirmó Cooper.

"Es mi mejor amiga"

Este ícono del rock, cuyo verdadero nombre es Vincent Damon Furnier, conoció a Goddard, de 62 años, cuando ella comenzó a bailar y actuar sobre los escenarios de su banda en 1975. Contrajeron nupcias en 1976 y actualmente tienen tres hijos.

"Ella baila mejor ahora que en 1975. Uno pensaría que la gente querría alejarse de sus esposas, pero ella [Sheryl] es mi mejor amiga. Y no hay manera de sobrevivir el uno sin el otro", cuenta el artista.

El próximo mes de octubre la pareja se embarcará en una gira por el Reino Unido en donde actuarán juntos de nuevo para conmemorar los 50 años del lanzamiento del álbum debut de Cooper 'Pretties For You'.

