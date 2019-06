La BBC lanza una parodia sobre Putin y la propia sociedad británica pide que se deje de emitir

Un programa de la cadena BBC, llamado Tonight With Vladimir Putin ('Esta noche con Vladímir Putin', en inglés), en el que mediante una animación se parodia la figura del presidente de Rusia, ha suscitado el rechazo de parte de la sociedad británica, que pide que se deje de emitir.

El primer episodio se difundió el pasado domingo. En cada capítulo, que dura alrededor de 10 minutos, el 'avatar' o representación del mandatario ruso entrevista a personas reales, como la humorista y escritora feminista Deborah Frances-White, o a personajes famosos también reproducidos en forma de animación y con un tinte caricaturesco, como por ejemplo Meghan Markle, a la que, según se desprende de un artículo de The Telegraph, se hace ver como una persona celosa, grosera y antipática.

En cada una de las conversaciones el presentador, que aparece con traje azul y corbata roja, bromea sobre sí mismo y la situación política internacional, sentado a una mesa que luce el escudo de Rusia y con la bandera de esa nación de fondo. Asimismo, se denigra directamente la figura del mandatario ruso al hacerlo decir ciertas frases: "En Rusia, si me gustas, te vuelves famoso; si no me gustas, estás muerto". El personaje de Putin está encarnado por el comediante Nathaniel Tapley, quien le da movimiento y expresión en tiempo real gracias al uso de una tecnología de captura de actuación.

Tras la emisión de los primeros capítulos, muchos espectadores han reaccionado de manera negativa, al punto de pedir a la cadena estatal británica que suspenda la iniciativa. "Es una de las cosas más destructivas que he visto", dijo un internauta, mientras que otro aseguró que "alguien en la BBC necesita un despido inmediato", sugiriendo que tras este programa nadie dudará en dejar de ver la cadena. "La BBC habla sobre la propaganda en la televisión rusa, pero luego hace esto", reza el mensaje de otro tuitero.

También grandes periódicos nacionales han manifestado su rechazo al polémico programa humorístico. Así, mientras The Guardian considera que el personaje de Markle no se parece en nada a la figura real, The Telegraph tildó ese espacio de "desorden ofensivo y sin gracia". The Sun también se hizo eco de las críticas en contra del 'show' de la BBC y recogió comentarios que piden que se deje de emitir.

