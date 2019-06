Higuita prometió cortarse el pelo si Colombia no ganaba la Copa América (y ahora todos lo quieren ver calvo)

Pocos días antes del inicio de la Copa América 2019, el exarquero de la selección de Colombia, René Higuita, hizo una peculiar promesa ante un grupo de reporteros.

"Yo por la tricolor hace unos días atrás, dos meses atrás, decía que si la selección quedaba campeona me cortaba el pelo, y ahora con toda esa fe, con toda esa confianza, si la selección no queda campeona me corto el pelo", aseguró el famoso exportero.

Esta promesa incluso llegó a formar parte de una campaña publicitaria, lanzada por Wplay, empresa colombiana de apuestas deportivas por Internet.

Esta es la apuesta de René, y tú #QuéApostaríasPorLaTricolor

Mira el video y compártelo en todas tus redes sociales para que quedes al pelo con El Loco y https://t.co/wJwEQcajB8. #ApuestaleAHiguita@higuitarenepic.twitter.com/kBu5ArOjXL — Wplay.co (@WplayColombia) 13 июня 2019 г.

Lamentablemente (para Higuita), la selección de Colombia le falló. Este viernes los cafeteros cayeron por penales en los cuartos de final ante Chile.

Y, como era de esperar, las redes sociales (que nunca olvidan ni perdonan) no tardaron en reclamar lo prometido por el reconocido exarquero apodado El Loco. La primera en recordarle la promesa fue la propia compañía Wplay.

En cuestión de minutos, Twitter se llenó de un sinfín de memes al respecto y René Higuita se volvió tendencia.

El exfutbolista no hizo esperar mucho a los usuarios y respondió a las exigencias en su cuenta de la red social. Y, al parecer, como todo hombre de palabra, Higuita cumplirá su promesa.