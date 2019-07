Un surfista resuelve el misterio de quién estuvo a punto de arrancarle un pie en la playa 25 años después

Un surfista estadounidense ha descubierto ahora que un tiburón le mordió un pie hace 25 años gracias a haber extraído un trozo de diente de su pie, informa EurekAlert.

Jeff Weakley estaba practicando surf en una playa de Florida en 1994 cuando una criatura desconocida le mordió su pie derecho. Aunque el ataque le dejó un corte profundo y le afectó la articulación, el joven volvió al agua semanas más tarde y continúo con su vida sin problemas desde entonces.

Weakley no se había acordado de aquel episodio hasta el verano de 2018, cuando descubrió que le había salido un bulto en el mismo pie y sesacó de él un trozo de diente.

En ese momento leyó que unos científicos habían descubierto una especie de tiburón a partir del ADN de un diente que se quedó clavado en la pierna de una víctima en la ciudad de Nueva York.

"Dudé un rato antes de enviarles el diente porque me imaginé que me dirían que me habría mordido una caballa o agujón lisero, lo cual habría sido una humillación", relató Weakley.

Pero en el caso del surfista el responsable del ataque hace 25 años a su pie resultó ser un Carcharhinus limbatus o tiburón de puntas negras, una especie con frecuencia evuelta en situaciones parecidas en las costas de Florida. Igual que en el caso de Waekley sus ataques son relativamente leves y no infligen daños serios a los humanos.

"Considero aquella relación con el tiburón poco diferente a una mordedura de perro. Por supuesto, no siento odio por los tiburones ni deseo de venganza. Son parte de la naturaleza", explicó Weakley.

