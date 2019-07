VIDEO: 'Money' Mayweather alardea de su gran fortuna ante sus críticos

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather ha publicado en las redes sociales un video en el que se jacta ante sus críticos de la gran fortuna acumulada a lo largo de su carrera deportiva.

"Una vez me dijeron que 'la persona más ruidosa en la sala es la más débil de la habitación'. Bueno, eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal. Pero en mi caso, estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos y no me importa lo que piensen los demás", escribió Mayweather en su cuenta de Instagram junto a la grabación, en la que muestra "1,8 millones de dólares" en billetes de 100.

"Feliz 4 de julio", agregó 'Money' Mayweather, en referencia al Día de la Independencia de EE.UU. "Esta es mi independencia", continuó, señalando su capital y lujosas prendas y joyas. En una segunda publicación, el exboxeador dijo que durante 23 años escuchó muchas críticas sobre su estilo de vida. "Estoy feliz de que hayan pasado más de dos décadas odiándome en lugar de construir su propio legado", fustigó.

El púgil encabezó en 2018 la lista Forbes de los 100 deportistas mejor pagados del mundo con unos ingresos de 285 millones de dólares, superando ampliamente a los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, segundo y tercero en el ranking. Solo en su pelea contra el luchador irlandés de artes marciales Conor McGregor, celebrada en agosto de 2017, el estadounidense percibió una bolsa de 275 millones de dólares.

