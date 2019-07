VIDEO: La tarjeta roja a Messi "por no hacer nada en absoluto" desata la ira de los hinchas

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, fue expulsado durante el partido que se disputó este sábado en el estadio Arena Corinthians de São Paulo, en Brasil, donde se disputaba el tercer puesto de la Copa de América. La decisión del árbitro desató una ola de indignación entre los usuarios, que aseguran que el delantero no hizo nada.

El astro argentino recibió la tarjeta roja tras una trifulca en el minuto 37′ con Gary Medel del equipo chileno, que también acabó expulsado. Ambos jugadores lucharon por el balón y momentos después se enfrentaron cara a cara.

#CopaAmerica



¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!💥



EXPULSIÓN A MEDEL Y A LIONEL MESSI.



🇦🇷 Argentina 2 - 0 Chile 🇨🇱



38´⏱



EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/uZF3tY4vni — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 6 июля 2019 г.

De acuerdo a las imágenes de televisión, se puede ver cómo mientras Medel presuntamente trataba de atacar a Messi encarándolo y empujándolo en varias ocasiones, el argentino solo se paró fuerte evitando la confrontación. Sin embargo, el colegiado decidió castigar a ambos participantes de la pelea con roja directa.

Por su parte, los hinchas no tardaron en expresar su descontento con la decisión del árbitro en las redes sociales. Usuarios de Twitter destacaron que Messi no mereció la tarjeta y uno precisó que la estrella fue expulsada "por no hacer nada en absoluto". Además, varios internautas reiteraron que el veredicto debe ser revisado.

Messi gets a red card for absolutely nothing!!!! pic.twitter.com/LAYNnaF31N — QK7 (@qkasumaj7) 6 июля 2019 г.

Hay penal de Lo Celso a Aranguiz. Lo revisa Díaz de ViVAR. Se lo había comido. Y el paraguayo lo cobra. Estaría genial que también hubiera revisado la tarjeta roja de Messi... — Daniel Avellaneda (@davellaneda77) 6 июля 2019 г.

Le sacan tarjeta roja a messi cuando el otro pelotudo fue quien lo empujó como 4 veces,ASCOOOOOO — M E L💗 (@wacha_argenta) 6 июля 2019 г.

Si le cobraron un penal para Chile por el VAR que regrese Messi, no merecía tarjeta roja. — Jaime Serra 🇵🇪 (@JaimeSerra) 6 июля 2019 г.