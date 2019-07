'Las Maldivas rusas': se vuelve viral un lago con agua turquesa adonde arroja residuos una central térmica (FOTOS)

Este verano, las redes sociales de los residentes de la ciudad rusa de Novosibirsk se inundaron con fotos de un inusual lago de color turquesa brillante. Debido a esta peculiaridad, el reservorio se ha convertido en toda una sensación en Instagram y fue bautizado como 'las Maldivas rusas'.

Sin embargo, estas aguas de colores increíbles esconden un problema: no es un lago, sino un vertedero de cenizas a donde arroja sus residuos una central térmica local.

Estos vertederos son lugares donde se depositan las cenizas y carbonilla generadas durante la quema de carbón pardo en las centrales térmicas. El reservorio fue excavado para tal fin por la empresa energética que gestiona la central.

Luego lo llenó con agua de los procesos derivados, en la que están disueltas sales de calcio y óxidos de varios metales, lo que influyó en el color del agua. Otro factor es la profundidad de ese vertedero: de 1 a 2 metros. Todo esto resulta en un profundo color azul, que atrae a los usuarios de las redes sociales.

"Incluso las gaviotas son azules aquí"

A principios de junio, un periodista del diario local NGS visitó el reservorio. "Incluso las gaviotas son azules aquí, pero aún no está claro si el agua ha pintado las alas de las aves o si es solo un reflejo", describió el lugar con cierta tristeza.

El reportero vio que "un par de decenas de árboles y arbustos secos sobresalen de la superficie" del lago. Según dijo, "los árboles no viven mucho tiempo en el agua alcalina y todo lo que entra en el área inundada se reseca rápidamente".

A pesar de esto, 'las Maldivas de Novosibirsk' se han convertido en un lugar popular para los blogueros y simples usuarios de Instagram. Los residentes locales han notificado en sus cuentas que, debido a todo el revuelo, la administración de la central incluso comenzó a bloquear la entrada al vertedero.

"Lago mortal"

Simultáneamente, en las redes sociales se difunden rumores sobre un posible aumento del nivel de radiación cerca de ese lugar. En contrapartida, la empresa gestora asegura que el reservorio no es venenoso ("las gaviotas azules no vuelan allí y las plantas no mueren") y que el nivel de radiación es "normal".

Como resultado de toda esa polémica, algunos de los usuarios que suben fotos del reservorio las han marcado con frases como "un lugar fabuloso y obligatorio para visitar", mientras que otros llaman al lago "las Maldivas envenenadas" y "lago mortal" y advierten que es peligroso pasar mucho tiempo en sus orillas.