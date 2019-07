¿Abuso de poder o infracción de tránsito?: la polémica detención de la actriz chilena Catalina Pulido (VIDEO)

Un video que circula en las redes sociales muestra cómo los Carabineros de Chile detienen a la actriz y panelista de farándula chilena Catalina Pulido por conducir sin el cinturón de seguridad en la localidad de Farellones, a 36 kilómetros de Santiago.

En el comienzo de ese documento gráfico se observa cómo esa mujer forcejea con un uniformado para recuperar los documentos que le había entregado mientras le repite "pásame mi carné, esto es un abuso de poder".

Cuando le comunican que quedará detenida, Pulido argumenta que manejaba de esa manera porque en camino de montaña "no se puede estar con cinturón", debido a que "si me desbarranco me tengo que tirar".

Posteriormente, la sospechosa comienza a gritar: "¡Ay, me sacaron el codo!" cuando otros oficiales intentan detenerla.

El mayor Ignacio Toledo, de la 53.ª Comisaría de Lo Barnechea, explicó al canal Ahora Noticias que cuando notificaron a Catalina Pulido que la iban a multar por no hacer uso del cinturón de seguridad "reaccionó de manera ofuscada y procedió a intentar, de manera violenta, retirar la documentación que le había entregado al carabinero".

Además, este uniformado señaló que el argumento que esgrimió la infractora no es válido, debido a que "la Ley de Tránsito, a partir de 1985, obliga tanto a conductores como a sus acompañantes a hacer uso obligatorio del cinturón de seguridad" y esa normativa "rige en todas las vías públicas".

Varios personas compartieron sus reacciones a esta situación y se burlaron del argumento que utilizó Pulido para justificar su conducta al volante.