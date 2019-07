FOTO: Una joven arruina con su celular la imagen perfecta en una boda y la indignación de la fotógrafa se hace viral

Una fotógrafa profesional especializada en reportajes de bodas, cansada de que otras personas estropeen su trabajo, ha recurrido a las redes sociales para instar a la gente a que deje de ver los eventos a los que asiste a través de la pantalla de sus teléfonos móviles.

Recientemente Hannah Mbalenhle Stanley, de Fort Worth (Texas, EE.UU.) fue contratada para fotografiar un enlace y todo iba bien, hasta que una de las invitadas arruinó con su celular una de las mejores escenas de la ceremonia. Cuando la novia entraba a la iglesia en compañía de su padre, una chica extendió sus brazos para inmortalizar el momento con su 'smartphone', tapándole la visión a Hannah.

En una publicación hecha la semana pasada en su cuenta de Facebook, la fotógrafa profesional criticó la acción de la joven. "No solo arruinaste mi foto, sino que le quitaste ese momento al novio, al padre de la novia y a la novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? Honestamente. ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿Mirarla todos los días? No, no lo harás", escribió Mbalenhle Stanley.

Asimismo, exhortó a las personas invitadas a casamientos a apagar sus dispositivos móviles y disfrutar de la ceremonia. "Ustedes son importantes para los novios, de lo contrario, no asistirían a la boda. Así que, por favor, déjenme hacer mi trabajo, y solo siéntense, relájense y disfruten de ese momento único en la vida", agregó.

Al menos 168.000 personas reaccionaron a la publicación de Hannah, muchas de las cuales le manifestaron su apoyo. Una usuaria lamentó que en la actualidad se observan escenas similares con mucha frecuencia en diferentes eventos, donde la gente no puede apreciar en plenitud un acontecimiento porque otros individuos "groseros", en un intento por grabar el momento, obstruyen la visión de los demás.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con Mbalenhle Stanley y algunos calificaron de "inaceptable" su actitud por avergonzar a la invitada. "Probablemente tuvo mucho tiempo para tomar otras fotos", "como profesional, nuestro trabajo es actuar contra todo pronóstico", fueron algunos de los comentarios.

