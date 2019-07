Una estampida de usuarios rusos de Instagram culpa a Lady Gaga de la separación entre Bradley Cooper e Irina Shayk

La cantante Lady Gaga, que protagonizó recientemente el musical romántico 'Nace una estrella' con Bradley Cooper, es ahora objeto de ataques en Instagram por presuntamente causar la reciente separación entre ese actor y la supermodelo rusa Irina Shayk, una separación que, pese a ser reportada semanas atrás, no ha sido confirmada por la pareja.

Miles de usuarios de esa red social —la mayoría de ellos rusoparlantes— han arremetido contra Lady Gaga a través de comentarios en el perfil de la artista en los que le exigen que devuelva a Cooper a manos de Shayk, que fue su novia durante cuatro años y con quien comparte una hija de dos.

"No lo entiendo, ¡devuelve a Bradley a su familia!", exclamó una internauta entre los casi 400.000 comentarios que ha acumulado la última fotografía de la cantante, decenas de veces más de lo que habitualmente suman sus publicaciones. "¿Cómo fue posible cambiar a Ira [Irina] por ella?", se pregunta otra.

En febrero, Cooper y Gaga habían ofrecido una presentación musical en la ceremonia de entrega de los Óscar que hizo que muchos dudaran de la salud de la relación amorosa con Shayk.

"Antes no tenía nada en contra de Gaga, a veces incluso escuchaba su música. Pero ahora como que no...", comentó un internauta. Otros, no obstante, se mostraron en contra de atacar a la artista con base en especulaciones no confirmadas de que ya se habría mudado a vivir con Cooper.

"Hay algo que no comprendo: ¿por qué se enojan tanto con ella? ¿Acaso [Gaga] lo amarró, lo arrastró y lo sujetó a la calefacción de su casa?", preguntó una internauta. "Las bromas son bromas, pero no insultemos. No creo que Irisha [Irina] acepte a Bradley de regreso después de Gaga. Le deseo a esta pareja la felicidad, ¡aunque no dure mucho!", añadió otra.

Mientras que algunos vaticinaron que Lady Gaga "nunca visitará Rusia" tras esta diatriba, algunos pidieron a los demás internautas continuar los clamores en el perfil de Cooper, que se mantiene relativamente en calma. En la propia página de la supermodelo los usuarios de Instagram comenzaron a expresarle su apoyo con frases como "Irka [Irina] aguanta, ¡Rusia está contigo!".

Otros usuarios de Instagram, por su parte, decidieron comentar sobre temas a su parecer más importantes: "Hola a todos, vendo con urgencia un apartamento en Cheliábinsk", "para que el 'borsch' resulte sabroso hiervan la remolacha entera con el caldo y después la parten" o "en el kilómetro 51 de la autopista MKAD hay un embotellamiento enorme, es mejor tomar otra ruta" ejemplifican hacia dónde se dirigió la discusión.

