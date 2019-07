VIDEO: Policías irrumpen en un vecindario de México, hieren a tres personas y matan a un perro a balazos

Policías de Ciudad de México hirieron al menos a tres personas y mataron a un perro a balazos durante una irrupción a un domicilio en la colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco, al oriente de la capital mexicana.

Los hechos, que sucedieron el pasado 21 de julio, fueron difundidos a través de un video captado aparentemente por uno de los vecinos del lugar. En las imágenes, se observa cómo al menos seis policías entran en una vivienda y, tras su ingreso, se escuchan gritos mientras el perro, de raza pitbull, comienza a ladrar.

Enseguida, las personas son sacadas del lugar por la fuerza y golpeadas por los uniformados, mientras el perro continúa ladrando. Después se escuchan tres detonaciones de arma de fuego y se observa herido al animal, que intenta huir de los policías mientras se desangra.

Mientras tanto, la gente que acompaña al hombre que captó estos momentos le pide que deje de grabar, que no es asunto suyo, a lo que él responde que seguirá registrando los hechos para, más tarde, afirmar: "¡Me vale madre, acaban de matar a Tiger!", en referencia al nombre del perro.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Este lunes, la organización Mundo Patitas confirmó la muerte del animal tras practicarle una operación, pero por la gravedad de las lesiones no fue posible salvar su vida. Asimismo, dio cuenta de que presentarán una denuncia contra el policía que disparó a Tiger.

Después de recibir tres Impactos de bala de unos abusivos policías, Tiger acaba de perder la batalla. Ya estamos iniciando denuncia contra el policia que en el vídeo se ve que le dispara a quemarropa. #JusticiaParaTiger. @PGJDF_CDMX@SSP_CDMX@Excelsiorpic.twitter.com/sl5vVYHQKO — Mundo Patitas AC (@MundoPatitas) 22 de julio de 2019

Las autoridades desconocen el caso

Al ser cuestionado sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, dijo no tener conocimiento sobre algún operativo o cateo en el citado domicilio.

"No tengo conocimiento de ese incidente en particular. He visto varios casos en las últimas semanas donde hemos estado, por instrucciones de la jefa de Gobierno, sancionando de inmediato. Insisto en que estos casos se siguen dando, pero nosotros hemos dicho que no vamos a tolerarlos y que va a haber consecuencias en cada uno de ellos", declaró Orta.