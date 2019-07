Aseguran que un perro se parece a Richard Gere y la imagen se vuelve furor en las redes (FOTO)

"Amo a este perro que se parece a Richard Gere". Con estas palabras la usuaria de Twitter bluevelvet publicó la foto de un perro que ha generado revuelo en las redes sociales, y en poco tiempo se ha hecho viral, con más de 36.000 'likes' y más de 4.000 retuits.

amo a este perro que se parece a richard gere pic.twitter.com/j2qPuMxxyR — bluevelvet (@otherwitch) 23 de julio de 2019

Si bien se suele decir que los perros se parecen a sus dueños, en este caso la copia perruna de Richard Gere salió de película. Los usuarios no tardaron en cerciorarse de que el perro efectivamente tiene un aire al ganador de un Globo de Oro y protagonista de 'Mujer bonita', 'Siempre a tu lado, Hachiko', 'Chicago' y muchas otras obras de Hollywood.

No se sabe a ciencia cierta si el famoso actor ya se ha percatado de que tiene este doble. Y si bien su parecido a los collies no es un secreto, hasta el momento no ha habido perros que se parecieran tanto a él como el protagonista de esta noticia.

