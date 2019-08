Paul McCartney admite que no recuerda algunas canciones de los Beatles y necesita ayuda para interpretarlas

Paul McCartney, exbajista y cantante de los Beatles, confesó este martes en una entrevista con Daily Mirror que recuerda todas las canciones de la legendaria banda.

"Tengo que volver a aprenderlo todo. He escrito muchas cosas, no se las puede retener a todas", dijo el músico que ha trabajado en más de 1.000 melodías desde los primeros éxitos del grupo hace 55 años.

Asimismo, dijo que a veces queda sorprendido por la calidad de sus composiciones olvidadas. "[Escuchando] algunas de las viejas canciones, dices: 'Oh, eso es inteligente, yo no he hecho eso'", admitió el rockero.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!