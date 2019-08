Icono sexual de Bollywood da 'su' número de teléfono en una película y resulta ser el de un hombre que luego recibe miles de llamadas de acoso

La estrella de Bollywood y exactriz porno indo-canadiense Sunny Leone se ha disculpado con un habitante de la capital de la India, Nueva Delhi, que es atosigado a diario por un sinnúmero de llamadas telefónicas por parte de admiradores que desean hablar con la artista, informa India Today.

Y es que en su última película 'Arjun Patiala', estrenada el pasado viernes, el personaje de Sunny Leone revela su supuesto número de teléfono, que en la vida real coincide con la línea de Puneet Agarwal, de 27 años.

Normalmente, los productores de cine difuminan los números que se leen en pantalla o bien utilizan números inexistentes, pero en este caso, evidentemente, cometieron un descuido.

Desde entonces, el teléfono de la casa de Puneet comenzó a sonar entre 100 y 150 veces al día, la vasta mayoría de ellas por llamadas de fanes de la actriz.

Al principio, pensó que se trataba de alguna broma, pero al ver que las llamadas continuaban a toda hora del día y cansado de esta situación, el hombre realizó una denuncia en la Policía.

"Estoy siendo acosado por muchos llamantes, esa gente abusa de mí y me pide que les haga favores vergonzosos", se quejó el hombre, indicando que los agentes no emprendieron ninguna acción, ya que, al parecer, no había un delito. Ante la inacción policial, el afectado prometió llevar el caso a juicio si las autoridades no hacen nada al respecto.

Al enterarse de la situación, Leone lamentó los inconvenientes que padece Agarwal. "Lo siento, no fue mi intención que eso te sucediera", expresó. "¡Seguro que te llaman personas realmente interesantes!", bromeó al ser entrevistada por el programa Zoom TV.

