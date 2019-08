Usuarios de Reddit crean una ciudad con 83.000 residentes que tiene su própio meteorólogo y es gobernada por un alce

Por iniciativa de un simple usuario, en la plataforma Reddit se creó una subcomunidad en la que un número creciente de personas pretende conocerse desde hace muchos años, al punto de inventar como residencia común una ciudad llamada Lower Duck Pond (Bajo Estanque de Patos, en español), donde cada 'ciudadano' tiene su papel, según informó este jueves el portal The Verge, que se comunicó con el autor y algunos 'residentes'.

El subreddit /r/HaveWeMet/ fue creado hace dos años por el internauta Devuluh. "Solía ​​pasar una cantidad increíble de tiempo en Reddit y a menudo se me ocurrían pasivamente ideas para subreddits en mi cabeza", contó el usuario a The Verge.

Un día, Devuluh sintió curiosidad por saber si existía en la plataforma una comunidad donde los internautas fingieran conocerse, y al enterarse de que no había tal cosa, la creó. Fue tanta la gente que quiso unirse al nuevo subreddit, que HaveWeMet se convirtió en tendencia y ahora cuenta con más de 83.000 miembros.

Lower Duck Pond es como una ciudad real

Hoy en día, HaveWeMet está lleno de historias y personajes inventados por los miembros de la comunidad, que fingen ser residentes de una ciudad inexistente.

Lower Duck Pond se parece mucho a una localidad real. Hay una estación de ferrocarril, una universidad, biblioteca, taller de reparación de computadoras, estudio de yoga, iglesia, varios cafés y restaurantes.

Los residentes de la ciudad son muy diversos. Niall O’Neill, por ejemplo, regenta un bar irlandés llamado Pot O'Beer, en la calle Sorenson, mientras que Ty es el guardabosques del Parque Nacional King's Falls. Y en el número 13 de la calle Old Street, el misterioso Zack administra una tienda llamada From Beyond (Desde más allá, en español), que ha sido vinculada a lo oculto.

Lower Duck Pond cuenta incluso con su própio meteorólogo, que publica actualizaciones diarias sobre las condiciones climáticas para que los residentes sepan si deben portar un paraguas cuando salgan a la mañana de sus casas ficticias: John Levee se volvió así tan famoso que comenzó vender su propia mercancía (¡que de verdad existe!).

Juego de roles convencional

La ciudad está gobernada por un alcalde, al cual eligen los ciudadanos cada año. En 2018, las elecciones las ganó el alce Bruce. Previamente, la alpaca Ulysses ocupó el cargo durante dos mandatos consecutivos, y sus logros están descritos en el museo de la historia de la ciudad.

"Incluso tenemos un 'Ayuntamiento' para los miembros que desean hablar con otros, discutir inquietudes o dejar comentarios sobre el subreddit", agregó Devuluh.

"Es interesante ver cómo interactúan las personas cuando no se les da una historia de fondo, o un personaje, solo la publicación y el conocimiento de que algo está sucediendo en una pequeña ciudad donde todos conocen a todos", señaló el meteorólogo John Levee.

HaveWeMet se parece a los juegos de roles más convencionales. Es un proyecto colaborativo que une miles de personas, y algunas de ellas son tan activas en la comunidad que se han convertido en una parte integral de su existencia, concluyó The Verge.

