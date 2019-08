La curiosa forma de pedir un aumento de sueldo mediante una lista de reproducción de Spotify

El sistema de envío de mensajes mediante listas de canciones de Spotify fue puesto a prueba esta semana en el programa de televisión español 'Zapeando', y se demostró su uso en una situación formal como pedir un aumento de sueldo. Si bien esta forma creativa y original de comunicación no garantiza al 100 % un aumento salarial, de seguro logró divertir a más de un espectador.

En el video, el presentador Quique Peinado expuso una lista de reproducción de canciones creada en la aplicación musical, y que conforma un mensaje con los títulos de los temas musicales colocados en el orden justo.

"Querido, Boss, Eres para mí, El jefazo, El número uno, The Fucking Bomb, Punto, Silencio incómodo", inicia el texto.

"Solo una cosa, Puntos suspensivos, No se cómo decírtelo, Puntos suspensivos, Por cuatro perras, Con qué me pagas, No me voy a quedar, Dame más, Coma, Rata de dos patas", continúa.

"Si no estás, Dispuesto, Me voy, Punto, Ya estoy harto, Tú ganas, Una fortuna, Sin embargo yo me quedo, Cuando llegan las 6, Punto, Cuando llega el momento, Fin de mes, Me estoy comiendo el tarro, Lleno del espíritu santo, Punto, Vacío, Punto, No queda ná, Na en la nevera – feat. Estopa, Y por todo eso, Ahora imagino cosas, Por ejemplo, Cierto, Descapotable en llamas, Puntos suspensivos, Resumiendo, Quiero más, Por el bien de los dos, Un besito, Carita de guiño".

▶️ @emeDJ inspira a @quiquepeinado y éste se imagina en #zapeando1424 cómo sería escribirle una carta a tu JEFE con una playlist de Spotify para pedir un AUMENTO de sueldo 💰🤣 pic.twitter.com/ykmtxhnQWL — zapeando (@zapeandola6) 5 de agosto de 2019

El presentador se preguntó si estaríamos frente a un "nuevo sistema de comunicación".

Sin embargo, la función de poder ordenar las canciones de una lista de reproducción de Spotify al parecer no tiene contento a todos los usuarios. @Hoppippollo, por ejemplo, expresó su descontento al momento de "descifrar" mensajes.