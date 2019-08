Temor en la Red por un virus que registra visitas de usuarios a sitios porno para luego extorsionarlos

El fabricante antivirus ESET con sede en Eslovaquia, ha advertido esta semana de la existencia de un nuevo virus informático denominado Varenyky que tiene el potencial de grabar la pantalla de la víctima cuando visita sitos de pornografía. El malware, que se difunde a través de correos electrónicos no deseados, genera preocupación, ya que podría ser usado como herramienta de chantaje a cambio de dinero, señaló la compañía a través de un comunicado.

Dicho programa malicioso, descubierto por primera vez en mayo de este año, puede, además, robar contraseñas y acceder a cuentas de correos electrónicos con el fin de enviar las grabaciones a los contactos en lo que denominan 'sextortion'. La compañía señaló que la campaña de malware se ha enfocado en usuarios de Francia.

Busca palabras clave

"Es peligroso que este software pueda buscar palabras clave específicas en el sistema de la víctima", como vocablos relacionados con el sexo, de tal forma que al ser detectadas empieza a grabar la pantalla, explican los expertos.

Debido a que el virus solo puede capturar la pantalla del dispositivo, pero no a la víctima, los especialistas aún no tienen claro cómo los 'hackers' pueden sacar provecho del potencial del virus. Sin embargo, el pasado mes de junio la firma detectó un caso de extorsión en el que los piratas informáticos solicitaban a la víctima que pagara 750 euros en bitcoines alegando que disponían de imágenes comprometedoras que enviarían a sus contactos en caso de no hacer el pago.

Los especialistas aseguran que Varenyky "está mejorando constantemente", ya que "ha cambiado significativamente" desde su primera detección, por lo que recomiendan no abrir archivos adjuntos de mensajes de fuentes desconocidas.