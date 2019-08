VIDEO: Un lujoso yate choca contra un muelle generando pánico en los comensales de un restaurante flotante

En la ciudad de Cairns (Queensland, Australia), un lujoso yate privado sufrió una falla mecánica y como consecuencia chocó contra un muelle, generando pánico entre las personas que en ese momento se encontraban en un restaurante flotante.

El accidente, ocurrido la tarde del pasado 10 de agosto, quedó registrado en video. En declaraciones a la prensa local, Jason Chambers, quien se encontraba al frente del timón del barco, denominado Moatize, indicó que cuando se disponían a salir del muelle se atascó un engranaje, por lo que la embarcación no pudo girar.

La tripulación del yate apagó los motores y arrojaron el ancla, pero eso no impidió que la nave acabara chocando contra unas pequeñas embarcaciones y una rampa que conducía al restaurante flotante. El incidente no dejó heridos y Chambers dijo no estar preocupado por el costo de los daños materiales.

Se desconoce la identidad del propietario del Moatize, pero la revista Newsweek, citando informes de la prensa australiana, señala que que pertenecería a un magnate de la minería del carbón.