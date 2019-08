La humorista Whitney Cummings publica una imagen íntima para detener un intento de extorsión

La actriz y humorista estadounidense Whitney Cummings publicó este lunes en su cuenta en Twitter una foto en la que se le ve un pecho desnudo para acabar con el intento de chantaje de un extorsionador quien la amenazó con filtrar la imagen si no le pagaba dinero.

Cummings explicó que el pasado abril compartió una 'story' de Instagram en la que mostraba involuntariamente un pezón y que al percatarse de ello eliminó la publicación. Sin embargo, un usuario tomó una captura de pantalla del momento y se la envió a la cómica tratando de chantajearla. Además, la mujer recibió amenazas que afirmaban que unos 'hackers' habían accedido a su cuenta de iCloud.

"Si alguien va a ganar dinero o 'likes' con mi pezón, seré yo", escribió la actriz al compartir la imagen íntima.

El gesto de Cummings inspiró la creación de la etiqueta #IStandWithWhitney ('Estoy con Whitney', en español), bajo la cual otros internautas comenzaron a publicar sus propias fotos embarazosas.

"Cuando se extorsiona a una mujer ante la vista del público, tenemos que gastar tiempo, dinero y energía lidiando con eso, contratando abogados y expertos en seguridad, y viviendo con un nudo en el estómago por cuándo y cómo seremos humillados. Todos ustedes pueden tener mi pezón, pero no mi tiempo o mi dinero", afirmó la comediante en un segundo tuit.

Otra víctima de la extorsión

Al publicar la imagen, Cummings siguió el ejemplo de la actriz estadounidense Bella Thorne, quien el pasado junio decidió difundir unas fotos en las que aparecía semidesnuda tras recibir amenazas de naturaleza similar.

"Me siento asqueada y observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", escribió entonces Thorne. "Es mi decisión. Ahora no podrás quitarme ninguna otra cosa", concluyó.