VIDEO: Un bebé salta desde lo alto de una litera mientras sus padres graban un video para TikTok

Una pareja rusa se convirtió en blanco de críticas después de difundir en sus redes sociales un video que muestra cómo su hijo de 2 años realizó un peligroso salto mientras sus progenitores no le prestaban atención.

En las imágenes, grabadas originalmente para la plataforma TikTok, se puede ver a cámara lenta a la madre del pequeño saltando a los brazos de su marido.

Al mismo tiempo, en un segundo plano se observa al bebé desatendido en lo alto de una litera, que parece imitar a su progenitora y se arroja al vacío, cayendo con fuerza sobre un colchón que hay en el suelo. Tras dar una voltereta sobre su cabeza, el pequeño se levanta sin que aparentemente haya sufrido ninguna lesión de gravedad.

Aparte de en TikTok, la grabación, filmada en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, fue publicada también en la cuenta de la madre en Instagram, causando indignación y una ola de críticas hacia el comportamiento de los padres.

"Pobre niño. Entiendo que ocurran accidentes, pero es diferente cuando no estás vigilando a tu niño para grabar un video. Solo porque no le pasó nada eso no lo convierte en correcto", afirmó una usuaria de Instagram.

Mientras muchos acusaron a la pareja de estupidez y negligencia, otra internauta expresó su esperanza de que los servicios de protección de menores "defiendan a su hijo de su ego".

A pesar de la lluvia de críticas recibidas, los progenitores compartieron también el video en la cuenta personal del bebé mientras afirmaban que su hijo "reventó Internet". "Fue discutido en todas las comunidades del mundo", señala la publicación, en la que también se explica que el pequeño "salta a menudo de esa manera" y se encuentra bien.