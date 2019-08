Científicos suizos desarrollan una vacuna para que los gatos no causen alergias en humanos

La compañía suiza HypoPet AG está desarrollando una vacuna que aspira a ayudar a las personas alérgicas a los gatos. Según el estudio publicado en la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology, la nueva sustancia se aplica a felinos y los hace hipoalergénicos.

Un equipo de científicos suizos han creado una vacuna que entrena el sistema inmunológico de gatos para que luche contra el alérgeno Fed d 1, la proteína que los felinos producen de forma natural. Según el estudio, un 10 % de la población occidental tienen alergia a los gatos. La vacuna ayudaría a las personas a evitar reacciones típicas como la congestión nasal, tos, sarpullidos, irritación ocular, lagrimeo y otros efectos.

En el marco de la investigación, los especialistas analizaron los datos de cuatro estudios diferentes y examinaron los efectos de la vacuna en 54 animales. Según los científicos, todos gatos produjeron los anticuerpos necesarios para combatir el alérgeno. Además, durante toda la investigación la vacuna no pareció causar efectos serios ni tóxicos en los felinos.

"Estamos muy contentos de publicar unos datos que muestran que nuestra vacuna HipoCat es capaz de producir altos niveles de anticuerpos en los gatos y que estos anticuerpos pueden neutralizar el alérgeno Fel d 1, producido por los animales", destacó Gary Jennings, director general de HypoPet AG. A pesar de que los resultados del estudio fueron publicados el pasado mes de abril, la noticia ha llamado la atención de los medios de comunicación tras la publicación oficial de ensayos preclínicos en julio en la revista.

"Seguimos adelante con los estudios de registro y las conversaciones con los reguladores europeos y de EE.UU. con la esperanza de llevar este producto tan necesario al mercado", añadió Jennings. Sin embargo, no hay fechas oficiales sobre el inicio de la producción y la venta del producto.

"Tanto los seres humanos como los animales podrían beneficiarse de este tratamiento porque los dueños de felinos alérgicos reducirían el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el asma, y se harían más tolerantes a los gatos que, por lo tanto, podrían permanecer en los hogares y no serían llevados a refugios para animales", concluyeron los científicos.

La compañía también está desarrollando una vacuna similar para perros.

